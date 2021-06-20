Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı'dan skandal sokak çağrısı

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisinin Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, "Halkın geleceğini düşünüyorlarsa acilen bu halk sokaklarda yer almalıdır. Vurulmaktan, kurşunlanmaktan korkmamamız lazım" diyerek sokak çağrısı yaptı.

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Memleket Partisi Aydın İl Başkanlığı, il yönetimi ile ilçe başkanlarını tanıtmak için kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı'nın sözleri güne damgasını vurdu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına atıfta bulunan Yenipazarlı, "Bir siyasi partinin il binasının basılıp oradakilerin kurşunlandığı, siyasetçilerin sokak ortalarında vurulduğu, siyasetçilerin rüşvet aldığı, 3-4 maaşlı olduğu bir ortamda muhalefet partisi bu halkı sokaklara dökmeliydi" diyerek darbe çığırtkanlığı yaptı.

Yenipazarlı, 2013 yılında CHP Nazilli İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilen bir eyleme en ön safta katılarak güvenlik güçleriyle arbede yaşamıştı.

"Acilen bu halk sokaklarda yer almalıdır"

Muhalefetin halkı sokaklara dökerek iktidarı bu korkuyla sarması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Yenipazarlı, "Ama şu anki muhalefet bunu yapmaktan aciz görünüyor. Halkın geleceğini düşünüyorlarsa acilen bu halk sokaklarda yer almalıdır. Vurulmaktan, kurşunlanmaktan korkmamamız lazım. Eğer kurşunlanmaktan ve öldürülmekten korkuyorsanız siyaset yapmayacaksınız. Gidin evinizde çocuklarınızla oynayın" sözleriyle bilinç altındaki darbe isteğini gün yüzüne çıkardı.

"Bizim yerimiz Millet İttifakı'dır"

Darbe çığırtkanlığının ardından tutarsız açıklamalarına devam eden Yenipazarlı, önce muhalefeti eleştirdi sonra da muhalefetle ittifak yapmaya açık olduklarını söyledi.

Yenipazarlı, "Biz hiçbir siyasi partinin düşmanı değiliz. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) düşmanı değiliz. CHP'de çalışan arkadaşlarımızın hasmı ya da rakibi değiliz. Bütün partilere eşit mesafedeyiz. Bizim yerimiz Millet İttifakı'dır. Asla ve asla Cumhur İttifakı'yla bir arada olmamız mümkün değildir. Asla Cumhur İttifakı'nın yanında değiliz. Şartlar ne olursa olsun Millet İttifakı'nın yanında olacağız. Geçmişte bir çok ülke sıkıntılı dönemlerde, baskılı rejimler oluştuğunda, faşist baskılar olduğunda anti-faşist cephe adı altında birçok cephe olmuştur. İttifaklar böyle kurulmuştur. AK Partinin bir baskıcı rejim olduğunu söylemeyen var mı? En ufak iktidara aykırı bir cümle söylediğinizde, iktidarın değirmenine su taşımadığınız sürece ilk gideceğiniz yer parmaklıkların arkası. Bu baskıcı rejimin karşısında duran her siyasi partiyle ittifak yapmaya hazırız" diye konuştu.