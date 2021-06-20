Kayseri'de şehit oğlunun babasına mektubu yürek burktu: Ben içimden...

KAYSERİ’de 6 yaşındaki Ahmet Eren Altunok, Babalar Günü’nde annesi ve erkek kardeşiyle birlikte şehit babası Zekeriya Altunok'un mezarını ziyaret etti

Abone ol

İstihkam Er Zekeriya Altunok, 22 Ekim 2019’da Ağrı Doğubayazıt’ta PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit oldu. 2 çocuk babası Altunok, Kayseri’deki Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit Altunok’un oğlu Ahmet Eren, Babalar Günü’nde babasına mektup yazdı. Ardından anne Vildan ve erkek kardeşi Gökdeniz ile birlikte şehitliğe gelerek, mektubu babasının kabrine bıraktı.



Mektubu okuyan Ahmet Eren, “Canım babam, bana oyun oynatan babam, benim güreş yapan babam. Baba seni çok seviyorum. Sen olmazsan hayat çok zor. Sen anneme yardım ederdin. Kahvaltı yapardın, beni parka götürürdün ve beni salıncakta sallardın. Baba mektubumu bitirdim, hayal gücüm bitti. Canım babam, bütün çocuklar ‘baba’ derken ben içimden baba diyorum. Seni çok özlüyoruz. Beni uyutmanı, masal okumanı hepsini özledim. Sen dünyanın en iyi babasısın. Sen benim hep kalbimdesin. Allahım babama kavuşmak istiyorum. Amin” ifadelerine yer verdi. Şehit Altunok’un oğlu Ahmet Eren, babasına yazdığı mektup duygulandırdı.