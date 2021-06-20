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Güngören'de deprem sonrası binadan sesler geldi acil boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Güngören'de deprem sonrası binadan sesler geldi acil boşaltıldı

Kartal'da dün 3,9 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası İstanbul'da Pendik'ten sonra Güngören'de de bir bina acil boşaltıldı.

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GÜNGÖREN'DE, dün 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var. "dedi. 

Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler." ifadelerini kullandı. 

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