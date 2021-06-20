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Erzurum'da AFAD ekipleri dağlık arazide ceset parçalarını topladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da AFAD ekipleri dağlık arazide ceset parçalarını topladı

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki dağlık arazide parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki ceset parçalarını topladı.

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Murat Efendi Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide hayvanlarını otlatan çoban, parçalanmış ceset görünce güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki ceset parçalarını topladı.

Otopsi işlemleri için Uzundere Devlet Hastanesi morguna konulan cesedin, Murat Efendi Mahallesi'nde yaşayan ve 27 gün önce kaybolan zihinsel engelli Ahmet Korkmaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.

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