Şanlıurfa'da katliam gibi 'sulama' kavgası: 4 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA Suruç'ta akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Akören Mahallesi Yalnızdam Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, dün gündüz vakti Gülek ailesinin sulamada kullandığı su tarladan yola taştı.

Gök ailesi de buğday biçmek için biçerdöveri yoldan geçirirken çamura saplandı. Yaşanan olay nedeniyle Gök ve Gülek ailesinin bireyleri tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan da 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kavga gece devam etti

Gece yeniden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan baba Kavas Gök ile oğlu Halil Gök hayatını kaybetti. Hastanede tedavi edilen bir diğer oğlu Mustafa Gök ile karşı taraftan Reşat Gülek de sabah saatlerinde hayatını kaybedince ölü sayısı 4’e yükseldi.

Babalar Günü'nde çocuklarıyla yan yana defnedildi

Kavgada hayatını kaybeden baba Kavas Gök, çocukları Mustafa ve Halil Gök ile birlikte yan yana defnedildi. Yalnızdam Sokak'taki cenazeye ölenlerin yakınları katıldı. Baba ve 2 oğlu gözyaşları içerisinde defnedildi.