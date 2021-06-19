TEM'de zincirleme kaza! 13 araç birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
TEM'de, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yol facia yarattı. Zincirleme kazada tam 13 araç birbirine girdi. Peş peşe gelen kazalar sonrası trafik kilitlendi.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde yağış sonrasında yaklaşık 300 metrelik mesafede ardı ardına trafik kazaları meydana geldi.
1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada otoyol adeta savaş alanına döndü.
Kaza sonrasında otoyolun İstanbul istikameti geçici süreyle trafiğe kapandı.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce kazada yaralanan Ş.A., E.A., K.T., B.G. ve N.M. isimli 41 YK 468 plakalı kamyon sürücüsü olmak üzere toplam 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.