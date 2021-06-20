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Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için flaş açıklama! Türkiye Büyükelçiliği devrede

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için flaş açıklama! Türkiye Büyükelçiliği devrede

Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz için Türkiye Büyükelçiliği devreye girdi.

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Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.   

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