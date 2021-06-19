Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, ABD'nin talebi üzerine, Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklandığını ifade etti.

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SÖZCÜ'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Demir, yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini kaydederken, Türkiye'nin de iade talebi olduğunu söyledi.

Malvarlığına el konulmuştu

Korkmaz'ın geçen ekim ayında bütün malvarlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konma kararı alınmıştı.

Söz konusu davaya konu olan soruşturma ABD'de Utah Federal Savcılığı'nın ABD'deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantılarını incelediği dosyaya uzanıyor. Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında 'yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına' dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.

134 milyon dolar

Soruşturma belgelerinde, ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki şirketlere gönderildiği görüldü. Kingston ailesinin dört üyesi ve Dermen, sırasıyla 2019 ve 2020'de suçlarını kabul edip mahkum oldular. Aynı dosyada Kingston ailesi üyeleri ifadelerinde, 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile ABD Hazinesi'nden elde ettikleri gelirleri Sezgin Baran Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding'in kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf ettiler.



ABD Utah Federal Savcılığı da mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki imal varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Korkmaz ve şirketinin mal varlıklarına el koyduğu bildirildi.