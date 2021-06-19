Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu! Eşref Hamamcıoğlu son sandıkta kaybetti

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda başkanlık yarışı tarihe geçti. 5 adayın oylandığı seçimde iki isim öne çıktı. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu son ana kadar yarıştı. 28'inci sandığa kadar önde gelen Hamamcıoğlu, son 2 sandık kala birinciliği kaptırdı. Burak Elmas, Sarı-Kırmızılıların 38'inci başkanı oldu.

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Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oylama sonucu, sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna Burak Elmas oturdu. Başkan adaylarından İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. Yarış kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Açılan ilk 10 sandığın ardından Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas’ın 237 oy önünde yer aldı. 20’nci sandık sonunda ise aradaki fark 65’e indi.

41 oy farkla kazandı

28’inci sandık sonucunda ise Burak Elmas, oy sayısını 1406’ya yükselterek yarışta ilk defa öne geçti. 30 sandığın tamamının sayılmasıyla Burak Elmas 1541, Eşref Hamamcıoğlu ise 1500 oy aldı.

Diğer adayların aldığı oylar: Metin Öztürk (893), Yiğit Şardan (679), İbrahim Özdemir (92)

Yeni başkandan ilk açıklama!

''Galatasaray'da kimse kaybetmedi'' diyen Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı: Yarından tezi yok artık birlik olup önümüzdeki sorunları halletmek için tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız ve birlikte çok şey başaracağız. Hepiniz iyi ki varsınız. Yaşasın Galatasaray!''

Terim sorusu soruldu

Burak Elmas, Fatih Terim sorusuna, "Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız" şeklinde cevap verdi.

Kaybeden Hamamcıoğlu: Bize düşen destek olmaktır

Seçimi Burak Elmas’ın gerisinde tamamlayan Eşref Hamamcıoğlu, “Umarım çok başarılı bir yönetim dönemi geçirecektir Burak Elmas ve arkadaşları. Bizlere düşen hep birlikte Galatasaray’ın daha iyi bir seviyeye gelmesi için seçilmiş yönetim kurulu arkadaşlarımıza destek olmaktır” dedi.

Burak Elmas'ın yönetim kurulu asil ve yedek listesi:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Sayımı yapılan sandıklardan adaylara çıkan oylar şöyle:

1. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (48), Metin Öztürk (32), Burak Elmas (27), Yiğit Şardan (16), İbrahim Özdemir (5)

2. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (72), Metin Öztürk (46), Burak Elmas (36), Yiğit Şardan (12), İbrahim Özdemir (4)

3. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (70), Metin Öztürk (38), Burak Elmas (34), Yiğit Şardan (16), İbrahim Özdemir (4)

4. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (47), Burak Elmas (38), Metin Öztürk (29), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (9)

5. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (65), Burak Elmas (36), Metin Öztürk (35), Yiğit Şardan (21), İbrahim Öztürk (2)

6. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (54), Burak Elmas (36), Metin Öztürk (31), Yiğit Şardan (27), İbrahim Özdemir (4)

7. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (66), Burak Elmas (45), Metin Öztürk (26), Yiğit Şardan (14), İbrahim Özdemir (0)

8. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (68), Burak Elmas (34), Metin Öztürk (28), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (2)

9. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (56), Metin Öztürk (21), Burak Elmas (47), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (7)

10. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (59), Metin Öztürk (25), Burak Elmas (44), Yiğit Şardan (7), İbrahim Özdemir (4)

11. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (44), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (53), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)

12. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (17), Burak Elmas (57), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (4)

13. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (45), Metin Öztürk (18), Burak Elmas (59), Yiğit Şardan (24), İbrahim Özdemir (3)

14. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (15), Metin Öztürk (34), Burak Elmas (45), Yiğit Şardan (36), İbrahim Özdemir (3)

15. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (17), Burak Elmas (67), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)

16. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (49), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (54), Yiğit Şardan (25), İbrahim Özdemir (1)

17. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (44), Metin Öztürk (34), Burak Elmas (53), Yiğit Şardan (26), İbrahim Özdemir (6)

18. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (41), Metin Öztürk (16), Burak Elmas (49), Yiğit Şardan (22), İbrahim Özdemir (3)

19. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (37), Metin Öztürk (18), Burak Elmas (68), Yiğit Şardan (17), İbrahim Özdemir (1)

20. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (36), Metin Öztürk (29), Burak Elmas (52), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (4)

21. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (45), Metin Öztürk (33), Burak Elmas (48), Yiğit Şardan (18), İbrahim Özdemir (1)

22. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (47), Metin Öztürk (30), Burak Elmas (43), Yiğit Şardan (14), İbrahim Özdemir (3)

23. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (43), Metin Öztürk (33), Burak Elmas (70), Yiğit Şardan (9), İbrahim Özdemir (1)

24. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (56), Metin Öztürk (39), Burak Elmas (58), Yiğit Şardan (10), İbrahim Özdemir (1)

25. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (61), Metin Öztürk (40), Burak Elmas (65), Yiğit Şardan (10), İbrahim Özdemir (4)

26. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (50), Metin Öztürk (50), Burak Elmas (51), Yiğit Şardan (23), İbrahim Özdemir (2)

27. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (36), Metin Öztürk (43), Burak Elmas (64), Yiğit Şardan (55), İbrahim Özdemir (2)

28. sandık: Metin Öztürk: 20 - İbrahim Özdemir: 1 - Eşref Hamamcıoğlu: 51 - Burak Elmas: 71 - Yiğit Şardan: 51

29. sandık: Metin Öztürk: 25 - İbrahim Özdemir: 1 - Eşref Hamamcıoğlu: 52 - Burak Elmas: 64 - Yiğit Şardan: 34

30. Sandık: Eşref Hamamcıoğlu (50), Metin Öztürk (24), Burak Elmas (71), Yiğit Şardan (55), İbrahim Özdemir (2)