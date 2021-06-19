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Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile yaptığı görüşmede NATO zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi 

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