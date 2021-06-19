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Zonguldak'ta inşaatta göçük! Toprak altında kalan kişi işçi sanılmıştı meğer...

Zonguldak'ta inşaatta göçük! Toprak altında kalan kişi işçi sanılmıştı meğer...

ZONGULDAK'ta özel yurt binası inşaatında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan Yasef Çalışkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlk başta işçi olduğu sanılan Çalışkan'ın aslında Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Astsubay olduğu, arkadaşına yardım için inşaata geldiği öğrenildi.

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Olay, Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Kamyon Garajı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt inşaatında çalışan bir arkadaşının yanına yardıma gelen Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Astsubay Yasef Çalışkan toprak yığınının altında kaldı.

Durumu gören işçiler 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, toprak altında kalan askeri çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı asker iş makinesinin de yardımı ile itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartıldı.

Tuğamiral olay yerine geldi
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı asker ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Hastaneden acı haber
Toprak altında kalarak ağır yaralanan asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay yerinin karşısında fırıncılık yapan Kadir Erdoğan olay ile ilgili açıklama yaparak, “Biz fırında çalışıyorduk. Kepçe orada hafriyat kazıyordu, altına da adam girmişti boruları tutuyordu. Merdiven boşluğundan toprak kayınca adam sıkıştı, kaldı orada. 1 buçuk senedir inşaat halinde. Yurt yapılacak, öğrenci yurdu. Seslendik ses vermiyordu. Kafasını kaldıramıyordu.” dedi.

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