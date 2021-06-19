İstanbul'daki deprem büyük depremin öncüsü mü? Uzmanlardan çarpıcı yorumlar
İSTANBUL bugün AFAD'a göre 3.9, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.2 şiddetinde sallandı. Herkes büyük istanbul depreminin öncüsü mü korkusu sardı. Deprem uzmanları öncü deprem korkusu yaşayarları rahatlattı. Çünkü büyük İstanbul depremi Anadolu yakasında değil, Avrupa yakasında olacak...
İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 3.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kartal ilçesi olduğunu ve yerin 7 km altında meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 4.2 büyüklüğünde ölçülen depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu ve derinliğin 15.1 ölçüldüğünü kaydetti. Şimdi de beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü mü tartışması bayladı. Uzmanlar bakın ne dedi?
İstanbul depremini dünden bildi!
Veri istasyonunda 14 Haziran'da yükseliş yaşandığını belirterek, dün 'deprem olabilir' uyarısında bulunan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Bu olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir" demişti. Yakut'un açıklamalarının ardından bugün İstanbul'da 3.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Dün: 4.5 büyüklüğünde deprem olacak dedi
Ahmet Yakut dün yaptığı açıklamada, "Bolu Mudurnu'da bulunan istasyonda 14 Haziran günü sağlam bir pik oldu. Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. Ya Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak. Ya da büyük ihtimalle Akdeniz açıklarında 6 veya üzeri bir deprem olabilir. 15 Haziran ve sonrasına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Önemli bir süredeyiz. Hissedilir bir deprem yakın zamanda olabilir. Ülkemiz Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Kandilli Rasathanesi Müdürü korkuttu
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, 4.12 olarak açıkladıkları İstanbul'daki depremin öncü deprem olup olmadığıyla ilgili korkutan açıklamayı yaptı. Özener, "4,2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem... Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerlendirme yapılabilir" ifadelerini kullandı.