İstanbul'daki deprem büyük depremin öncüsü mü? Uzmanlardan çarpıcı yorumlar

Dün: 4.5 büyüklüğünde deprem olacak dedi

Ahmet Yakut dün yaptığı açıklamada, "Bolu Mudurnu'da bulunan istasyonda 14 Haziran günü sağlam bir pik oldu. Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. Ya Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak. Ya da büyük ihtimalle Akdeniz açıklarında 6 veya üzeri bir deprem olabilir. 15 Haziran ve sonrasına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Önemli bir süredeyiz. Hissedilir bir deprem yakın zamanda olabilir. Ülkemiz Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.