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Meslektaşı tarafından taciz edildi! Antalya'da kadın güvenlik görevlisinden suç duyurusu

Meslektaşı tarafından taciz edildi! Antalya'da kadın güvenlik görevlisinden suç duyurusu

ANTALYA'da bir otogarda kadın güvenlik görevlisi, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği erkek meslektaşından şikayetçi oldu. Genç kadın olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu konuşmak istemediğini belirtti.

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Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 13 Haziran günü saat 22.30 sıralarında, yolcu peronunda kapıya yaklaşan güvenlik görevlisi F.A.'nın (32) yanına gelen meslektaşı M.K. (50), iddiaya göre sürtünme yoluyla tacizde bulundu.

Durumu amirlerine bildiren F.A., Kepez ilçesi Sakarya Polis Merkezi Amirliği'ne giderek meslektaşı M.K.,'den şikayetçi oldu.

Taciz görüntüsü dosyada
İhbar üzerine polis merkezine getirilen M.K. ise F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Güvenlik kameralarına yansıyan 7-8 saniyelik taciz görüntüsü ise polisin delil dosyasına girdi.

Sinir krizi geçirdi
Otobüs firması, M.K.'nın görev yerini değiştirdi. Olayın ardından sinir krizi geçirip rapor alan F.A., psikolojisinin bozuk olduğunu ve konuşmak istemediğini belirtti.

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