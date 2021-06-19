Depremi bilen uzman! Daha dün deprem olacak dedi bugün oldu!

İstanbul'daki depreme karşı daha dün uyarmıştı. Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut depremin çok yakın olduğunun altını çizmişti.Abone ol
Veri istasyonunda 14 Haziran'da yükseliş yaşandığını belirterek, dün 'deprem olabilir' uyarısında bulunan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Bu olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir" demişti.
Yakut'un açıklamalarının ardından bugün İstanbul'da 3.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
İstanbul'da saat 15.07'de merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaptığı araştırmalarla yaşanabilecek depremleri önceden tahmin eden araştırmacı Ahmet Yakut ise dün olabilecek depreme karşı uyarıda bulunmuştu.
Yakut, "Bolu Mudurnu'da bulunan istasyonda 14 Haziran günü sağlam bir pik oldu. Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. Ya Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak. Ya da büyük ihtimalle Akdeniz açıklarında 6 veya üzeri bir deprem olabilir. 15 Haziran ve sonrasına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Önemli bir süredeyiz. Hissedilir bir deprem yakın zamanda olabilir. Ülkemiz Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Dün yayınlanan haberde şunların altını çizmişti
Yaptığı analizlerle birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, olması öngörülen depremler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Japonların üzerinde uğraştığı sistemi, kendisinin de kurduğunu söyleyen Ahmet Yakut, "Ben elektrik-elektronik teknisyeni olduğum için yerdeki değişimlerle ilgileniyorum. Yani faylar üzerindeki ani elektro manyetizma değişimlerini bir nebze de olsa yakalamak adına uğraşıyorum. Bugün Marmara Denizi etrafında konuşlandırılan sismogramlarda da bu böyle. Uzun zamandır Marmara Denizi'ni izliyoruz ama olası bir Marmara depremine karşı bunlar bize gelecekte olabilecek bütün depremlerin ön parametrelerini vermektedir. Bu cihazı, insanları bilgilendirmek adına kullanıyorum" dedi.