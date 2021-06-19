Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova İslam Birliği’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova ziyareti kapsamında Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Tırnava ile bir araya geldi.

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İslam Birliği'nin başkent Priştine'deki merkezinde gerçekleşen görüşme sonrası Erbaş ve Tırnava, basına açıklama yaptı. Erbaş, iki gündür Kosova’da önemli görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Kosova’da başta camiler olmak üzere, eğitim ve hayır hasenat konularında iş birliklerinin olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Bizim, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Diyanet Vakfı olarak Priştine’de büyük bir cami projemiz var. Projenin ilk aşamasını başlatmış olduk. İnşallah biraz sonra camimizin temellerini göreceğiz." dedi.

Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda din görevlisinin Kosova’nın çeşitli camilerinde Kosova İslam Birliği rehberliğinde hizmet verdiğinin altını çizen Erbaş, "Din eğitimi noktasında Türkiye’de Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası İmam Hatiplerde okuyan çok sayıda (Kosovalı) talebemiz var. O gençlerimiz Türkiye’de ilahiyat eğitimi aldıktan sonra burada yine İslam Birliği Başkanlığının rehberliğinde camilerde imamlık, vaizlik yapıyorlar ve doğru dini bilginin insanlarımıza ulaştırılması noktasında çok büyük bir faaliyet gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava ve ekibiyle Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak bu birlikteliğimiz, iş birliğimiz daha da artarak devam edecektir.” temennisinde bulundu.

Kosova İslam Birliği Başkanı Tırnava da Erbaş'ın bu ziyaretinin İslam Birliği ve tüm Kosova için bir onur olduğunu belirterek, "(Diyanet İşleri Başkanına, Kosova İslam Birliğine) Sürekli olarak çeşitli alanlarda yapmış olduğu yardımlar için ve özellikle ortak kültürel, İslami ve tarihsel mirasımızın restorasyonunda yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kurumlar arasındaki ilişkilerin Priştine merkezindeki cami inşasının tamamlanmasıyla taçlanacağına işaret eden Tırnava, "Sizin huzurunuzda kardeş Türk halkına ve Türk hükümetine bize sundukları bütün yardımlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sürekli bize yardım ve destek teklif ediyorlar. Cenab-ı Allah kendilerinden bu dünyada ve ahirette razı olsun." şeklinde konuştu.