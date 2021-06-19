Joe Biden'dan Putin'e özel hediye kendi kullandığının aynısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin'e kendi kullandığı gözlükten hediye ettiği açıklandı

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Boris Johnson’a bisiklet hediye eden Joe Biden'ın, Vladimir Putin için farklı bir tercihte bulundu. ABD Başkanı'nın vazgeçilmezleri arasında bulunan, resmi davetlerde bile kullandığı havacı tarzı güneş gözlüğünü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hediye ettiği ortaya çıktı.

279 dolar değerindeki gözlüğü, ABD hava ordusuna güneş gözlüğü tedarik eden “Randolph Engineering” şirketinin ürettiği belirtildi. Şirket CEO’su Peter Waszkewicz, “Ürünümüzün ulusumuzun mirasının bir sembolü olarak temsil edilmesinden gerçekten heyecan ve onur duyuyoruz. Umarım hediye barışın sembolü olur” dedi. Ayrıca Biden’ın Putin’e bir Amerikan bizonunun kristal heykelini de hediye ettiği ifade edildi. Biden, geçtiğimiz günlerde de G7 zirvesi için gittiği İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson’a ABD merkezli “Bilenky Cycle Works” şirketinin özel üretimi olan 1.800 dolarlık bir bisiklet hediye etmişti.

Putin'in hediyesi de yazı seti

Cenevre'deki tarihi zirvede Putin, Biden'a hohloma adlı geleneksel Rus ahşap boyama sanatıyla hazırlanan bir masaüstü yazı seti hediye etti.