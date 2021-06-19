Kemal Kılıçdaroğlu Sedat Peker gibi otelde video çekti o iddiaya cevap verdi

Kemal Kılıçdaroğlu otel odasından yaptığı yayın için "Sedat Peker'e özendi" başlıklı haber yapan gazeteye cevap verdiAbone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde sosyal medya hesabından videolar yayınlaması üzerine "Peker'e özendi" başlıklı haber yayınlayan Yeni Şafak gazetesinde Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi.
Gazete yayınladığı haberinde "Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Youtube’da yayınladığı videolar üzerinden “siyasi mühendislik ve iktidar” hesapları yapan Kılıçdaroğlu artık Peker’e de özenmeye başladı." demişti.
Troll algılarını yemeyin
Kılıçdaroğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi demişler Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım." dedi.
Yeni şafak haberinde şunları söylemişti: Kılıçdaroğlu, özellikle gece yarısı paylaştığı videolarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’i taklit etmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, 11 Mayıs’ta paylaştığı videosunda Peker gibi masaya kitaplar koyarak mesaj verdi. Kılıçdaroğlu’nun önceki gece paylaştığı son videosunda arka mekanda ise kitaplık rafında bulunan deniz kabuğu ve gemi yer aldı.