Covid geçirdim rahatladım demeyin! Varyantlar daha tehlikeli

Koronavirüse yakalanmış olmak özellikle yeni varyantlarda koronavirüse karşı uzun süreli koruma sağlamadığı ortaya çıktı.

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Bir çalışma, özellikle de yeni varyantlarda daha önce koronavirüse yakalanmanın virüse karşı uzun süreli koruma sağlamadığını ortaya çıkardı.

Birleşik Krallık (BK) hükümetinin yaptığı araştırma, doğal yolla enfeksiyon sonrası gelişen bağışıklık tepkisinin, Kovid-19'a yakalandıktan 6 ay sonra kişiler arasında farklılık gösterebileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, henüz hakemlerin gözden geçirmediği bulgularının, virüse karşı maksimum koruma için herkesin aşılanması gerektiği fikrini güçlendirdiğini çünkü aşıların doğal enfeksiyondan daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

Çalışmanın yazarı olan Oxford Üniversitesi'nden Dr. Christina Dold şunları söyledi:

Çalışmamız, hem semptomatik hem de asemptomatik kişilerde Kovid-19'un ardından geliştirilen bağışıklık tepkisine dair en kapsamlı anlatımlardan biri.

Kovid-19'dan sonra bireylerin çok farklı bağışıklık tepkileri gösterdiğini ve hem semptomatik hem de asemptomatik gruplardaki bazı kişilerin hastalıktan 6 ay ya da daha kısa süre sonra bağışıklık hafızasına dair hiçbir belirti göstermediğini tespit ettik.

Özellikle yeni varyantların yayılmasıyla, bu kişilerin ikinci defa Kovid-19'a yakalanma riskiyle karşı karşıya olabileceği konusunda endişeliyiz.

Bu, daha önce Kovid-19'a yakalanmış olabileceğinizi düşünseniz bile, Kovid aşısı sunulduğunda hepimizin aşıyı olmasının çok önemli olduğu anlamına geliyor.

BK Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nın (DHSC) finanse ettiği Pitch araştırması, BK Koronavirüs İmmünoloji Konsorsiyumu'nun (UK-CIC) desteğiyle Oxford Üniversitesi'nin yanı sıra Liverpool, Sheffield, Newcastle ve Birmingham'dan da uzmanları bünyesinde topladı.

Bugüne kadarki en kapsamlı bağışıklık hafızası araştırmalarından biri olduğu düşünülen çalışmada araştırmacılar, semptomatik veya asemptomatik 78 sağlık çalışanının bağışıklık sisteminin Kovid-19'a nasıl tepki verdiğini inceledi.

Hastalığı ağır geçiren 8 hasta da karşılaştırma için çalışmaya dahil edildi.

Bağışıklık tepkisinin farklı unsurlarını incelemek amacıyla hastalığa yakalandıktan sonra 6 ay boyunca katılımcılardan aylık olarak kan örnekleri alındı.

Bu unsurlar, B ve T hücreleri olarak bilinen bağışıklık hücrelerini kapsayan hücresel yanıtın ve antikorların incelenmesini de içeriyordu.

Ekip, hastalıktan 6 ay sonra Kovid-19'a karşı bağışıklık hafızasına dair çok az belirti gösteren ya da hiç belirti göstermeyen kişilerin, koronavirüsün Alfa ve Beta varyantlarının etkisini yok edemediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, bunun, daha önce Kovid-19'a yakalanmanın bu varyantlara yeniden yakalanmayı önlemede yeterli koruma sağlamama olasılığını artırdığını belirtti.

BK Sağlık Bakan Yardımcısı Lord Bethell şunları söyledi:

Bu güçlü çalışma bağışıklığın gizemlerini ele alıyor ve alınacak dersler çok net.

Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için iki aşıya ihtiyacınız var.

Aşı olmaya çağırılan herkesi adım atmaya ve bu işi bitirmeye çağırıyorum ki hepimiz bundan kurtulabilelim.