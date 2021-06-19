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Avcılar'da E-5'te feci kaza! Üst geçidin demirleri midibüsün üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı
Avcılar'da E-5'te feci kaza! Üst geçidin demirleri midibüsün üzerine devrildi

Avcılar'da E-5 adıyla bilinen D100 karayolunun yan yol bölümünde bir midibüsün üzerine üst geçidin demirleri devrildi.

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D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.

Avcılar E-5 karayolu Cihangir mevkiinde bulunan bir üst geçittin altına bağlı kablolar, kamyonun çarpması sonucu yerinden çıktı. Sarkan kablolar bir halk otobüsünün üzerine düştü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Cihangir Mahallesi mevkisinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kamyonun çarpması sonucu altgeçide bağlı elektrik ve bağlantı kablolarını koruyan muhafaza demiri zarar gördü. Kablolar o sırada alt geçitte yolcu indiren halk otobüsünün üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, vatandaşlar ilk etapta kendi imkanları ile kabloları kaldırmaya çalıştı. Yaşanan olaydan hemen sonra ise olay yerine gelen ekipler düşen kabloları kaldırma çalışmalarına başladı. Olay sonrası bölgede oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

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