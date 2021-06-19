Galatasaray'da seçim günü! 5 aday başkanlık için yarışıyor Divan Başkanı belli oldu

Galatasaray camiasının aylardır merakla beklediği ‘Yeni başkan kim olacak?’ sorusunun cevabı bugün belli olacak. Cimbom'un 38. başkanını belirleyecek seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışacak.

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Galatasaray'ın 38. başkanı bugün belli oluyor. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilecek seçimde oy verme işlemi saat 10.00’da başladı ve 15.00’te sona erecek. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak.

Mustafa Cengiz aday olmadı, 5 isim yarışıyor

Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray’da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.

30 sandıkta 8 bin 500 üye oy kullanacak

Seçimde Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Bugünkü seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi’ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenecek.

Divan Başkanlığı'nı Aykutalp Derkan kazandı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu’nun olağan seçimi dün yapıldı. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen seçimde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu, başkanlık için yarıştı. Yapılan sayım sonrası Yelkencioğlu’na 332 oy çıkarken, 446 oy alan Derkan, divan kurulunun yeni başkanı oldu.