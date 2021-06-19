Dördüncü dalga mı geliyor? Salgından kurtulduk derken Delta paniği

Uğur Şahin’in delta varyantının salgını canlandırabileceği yönündeki açıklamalarının ardından akıllara ‘Dördüncü dalga gelir mi?’ sorusu geldi. Delta varyantının Türkiye’de de görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Vefik Arıca, "Dördüncü dalga gelebilir, yeni bir dalganın gelmemesi için aşıların tamamlanması gerekiyor." dedi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede sona yaklaşıldı ancak delta varyantı endişeye neden oldu. Delta varyantıyla ilgili Sabah'a açıklama yapan Prof. Dr. Vefik Arıca, "Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu, hastaneye yatışları iki kat arttırdığı ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu ama aşıların tüm mutasyonlarda olduğu gibi Delta varyantına da etki ettiği tahmin ediliyor." diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Normalleşmeye başlayan ilk ülkelerden biri olan İngiltere'de daha hızlı yayılan Delta varyantı Türkiye'de, Nisan 2021 sonunda 5 vakada tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak Türkiye'deki vakaların yüzde kaçının Delta varyantı kaynaklı olduğu şuan için bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Hindistan kaynaklı Delta varyantı şimdiye kadar 65 ülkede görüldü."

Delta varyantı hastaneye yatış oranını artırdı

Prof. Dr. Vefik Arıca, delta varyantında hastaneye yatış oranlarının arttığına dikkat çekerek "Delta varyantı özellikle İngiltere'de hastaneye yatışları toplamda 2 kat arttırdı. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı. Hastaneye başvurularda ve hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının sayısı haftalık yüzde 20 artış göstermiş durumda." dedi.

Aşılar delta varyantına da etkili mi?

"Aşı, Delta varyantına karşı koruyor ancak aşının koruyuculuk oranını azaltıyor." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, şöyle devam etti; "Biontech aşısı iki dozdan sonra yüzde 93 yerine yüzde 88 oranında koruma sağlamaya devam ediyor. Astra Zeneca aşısı ise yüzde 66 değil, yüzde 60 oranında koruyuculuğunu sürdürüyor."

"İngiltere'de de hakim virüs haline gelen Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, delta varyantının belirtilerini şöyle sıraladı;

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Ateş, titreme

Kas ağrıları

Karın ağrısı ve burun akıntısı

Genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebiliyorlar.

Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.

"İnsanlar belirti vermeden de hastalığı atlatabiliyorlar bu nedenle virüsü süper bulaştırabiliyorlar. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor. Bunun dışında delta varyantında pıhtılaşma bozuklukları, kangren, işitme kayıpları, mide-barsak hastalıklarında Hindistan bölgesinde artış olduğu gözlemleniyor."

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Net veriler olmamakla beraber özellikle Hindistan da delta varyantının artmasıyla beraber çocuklar dahil olmak üzere vücudun oksijen düzeylerinin azaldığı, kanda pıhtının arttığı ve bazı organlarda yetmezlik bulguları vererek kangrene dönüştüğüne dair bilgiler gelmeye başladı. Hücrelere az oksijen gittiğinde pıhtı mekanizması devreye giriyor ve kangren olayı ortaya çıkıyor." dedi.

Koronavirüs tedavisi görenler her gün en az bir kez…

"Koronavirüs tedavisi esnasında günde en az bir kere satürasyon cihazıyla vücudumuzun oksijen miktarını ölçmeliyiz, oksijen satürasyonu %92'nin altında ise mutlaka hastaneye başvurmalı ve oksijen takviyesi almalıyız." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, vücudun oksijen miktarını ölçen portatif oksijen satürasyon cihazlarının olduğunu ve el parmaklarından 20 saniyede herkesin kolaylıkla ölçüm yapabildiğini belirtti.

Toplumsal bağışıklığa eylül ayında geçeceğiz

Türkiye'nin birinci dalganın üçüncü zirvesini atlattığını belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, "Dördüncü dalga gelebilir ancak dördüncü dalganın gelmemesi için üç önemli önlemi hayatımızdan çıkarmamalıyız. Maske,mesafe ve hijyen mutlaka uymak kaydıyla hareketliliği azaltmalı, aşılamayı hızlandırmalı ve bağışıklık sistemimizi arttırmalıyız. Bu 3 kurala uyduğumuz taktirde, aşılama hızı bu hızda giderse Eylül ayında toplumsal bağışıklama gerçekleşecektir." dedi

2021 aralık ayında…

"Dördüncü dalganın gelmemesi için Bayramdan önce ilk doz aşıların tamamlanması gerekiyor.

İkinci doz aşılar da Ağustos sonu itibariyle bitince antikor oluşumu Eylül'ün ilk haftasında oluşmaya başlayacak.

Eylül 2021'de toplumsal bağışıklanmaya ulaşmış olacağız." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Üçüncü doz hatırlatma aşılarına Eylül ayında öncelik sağlık çalışanları olmak üzere başlanacaktır. Hatırlatma aşıları Aralık 2021'de tamamlanmış olacak. 2022 yılına ise pandemisiz bir başlangıç yapacağız"