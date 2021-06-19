"Covid-19 yenilmeye mahkûm" diyen Fahrettin Koca 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca aşılama ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapmaya devam ediyor. İşte Bakan Koca'nın son paylaşımı...

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşıyı yapan kadroyu paylaştı.

Bakan Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu Twitter hesabından paylaştı. Koca, videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkûm" dedi.