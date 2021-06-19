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"Covid-19 yenilmeye mahkûm" diyen Fahrettin Koca 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca aşılama ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapmaya devam ediyor. İşte Bakan Koca'nın son paylaşımı...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşıyı yapan kadroyu paylaştı.

Bakan Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu Twitter hesabından paylaştı. Koca, videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkûm" dedi.

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