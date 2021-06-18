BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  SPOR

Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor!

Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor!

EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol güneş gruptaki son maçta da rotasyona gidecek

Abone ol

EURO 2020'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım, grubun son maçında İsviçre karşısına çıkacak. Gruptan 3. olarak çıkma şansı pamuk ipliğine bağlı. Milliler'de teknik direktör Şenol Güneş, İsviçre karşısında da kadroda değişikliğe gidecek.

Umut Meraş sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek
Beklentilerin altında kalan oyuncularını kenara alıp, bir yandan da hücumu düşünecek bir takım planlayan Güneş, stoperde tekrar Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ikilisine dönecek. Son maçta sakatlanıp çıkan Umut Meraş'ın yokluğunda sol bekte ilk tercih Mert Müldür. Orta alanda Okay ve Ozan Tufan'ın yerlerine savunmaya yönelik Kaan Ayhan, ileriye dönük İrfan Can Kahveci hamleleri bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanada geçmesi, Kenan'ın kulübeye alınıp, Halil Dervişoğlu'nun, Burak Yılmaz'la birlikte ya da arkasında oynama ihtimali bir hayli yüksek.

Türkiye'nin muhtemel ilk 11'i
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya yüzeyinde yaşam barındırmayan ilk topraklar keşfedildi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Veyis Ateş, 10 milyon euro iddiasını yalanladı, İsmail Saymaz 'ses kaydını dinledim' dedi
Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu
Tuğçe Kandemir evli mi eşi var mı? Tuğçe Kandemir şarkıları
Resul Dindar evli mi eşi Derya Dindar kimdir kaç yaşında?
Ordu'da inşatta bulunan örümcek maymunu koruma altına alındı
Valilikten HDP saldırısı açıklaması: İddialar gerçek dışı
Resul Dindar nereli kaç yaşında eşi Derya Batum Dindar kimdir?
Güllü evli mi oğlunun babası kimdir? Güllü'nün oğlu kaç yaşında?
Yorumlar 22 yorum