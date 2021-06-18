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Muğla Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

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Ege Denizi'nde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; deprem saat 19.51'de Marmaris'e 82 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Depremin 17,40 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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