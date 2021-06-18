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Türkiye 18 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 18 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 224 bin 128 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, can kaybı 49 bin 71 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Haziran 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 224 bin 128 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 497 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 59 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e çıktı.

Toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı 49 bin 71, ağır hasta sayısı 856 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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