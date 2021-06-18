Koronavirüsü ağır geçirenlerin yüzde 1'inden daha azı yeniden enfekte oluyor

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren kişilerin tekrar enfekte olma olasılığının çok düşük olduğunu gösterdi. University Missouri School of Medicine'den araştırmacıların 9 binden fazla hastayla ilgili verileri gözden geçirerek yaptıkları çalışmada koronavirüsü atlatan kişilerin yüzde birinden daha azının testinin üç ay veya daha fazla bir süre sonra pozitif çıktığı bildirildi.

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ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren kişilerin yeniden enfekte olma olasılığının yüzde 1'den daha az olduğu açıklandı.

University Missouri School of Medicine'den araştırmacılar, koronavirüs ile enfekte olan 9 binden fazla hastayla ilgili verileri göz önüne alırken iyileştikten sonraki üç ayda veya daha sonrasında yeniden enfekte olup olmadıklarını inceledi.

İncelenen toplam 9 bin 119 hastadan sadece 63'ünün ikinci kez koronavirüse yakalandığı tespit edilirken oransal olarak bunun yüzde 0,7'ye denk olduğu bildirildi.

Ortalama yeniden enfekte olma süresi 3 buçuk ay Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan yeni çalışmada Aralık 2019 ile Kasım 2020 tarihleri arasında koronavirüsü ağır geçiren kişiler incelenirken testi tekrar pozitif çıkan kişilerin ortalama olarak yeniden enfekte olma süresinin 3 buçuk ay olduğunun altı çizildi. Bilim insanları, araştırmanın yapıldığı tarihte varyantların henüz tespit edilmediğini, bu nedenle varyantların bu oranda yer almadığını aktardı.

"Yeniden enfekte olsalar bile ağır komplikasyonlar yaşamazlar"

Sigara içen kişilerin ve astım hastalarının yeniden enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilen araştırmada hastaların ikinci enfeksiyonları sırasında kalp yetmezliği ve pnömoni gibi ciddi Kovid-19 komplikasyonları yaşama olasılığının da daha düşük olduğunun altı çizildi.

Araştırmacılar, yeniden enfekte olan hastaların kanlarında ilk enfeksiyondan kalan antikorlar olduğunu, bu nedenle daha hafif geçirebileceklerini bildirdi.