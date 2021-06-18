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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilim insanları dünyada keşfettiklerine inanamadı! 204 testin sonucuyla şok oldular

Bilim insanları dünyada keşfettiklerine inanamadı! 204 testin sonucuyla şok oldular

Bilim insanları dünya üzerinde yaşam barındırmayan topraklar keşfetti. Çalışma hakkında bilgi veren bilim insanları topraklarda mikroba bile rastlamadıklarını açıkladı. Bu durum 'Mars yüzeyinde araştırma yapmaya' benzetildi.

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ABD'li bilim insanları Antarktika’nın iç bölgelerinde Transantarktik dağlarının en ücra noktalarından alınan toprak numunelerinde herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı belirtilirken, Colorado Üniversitesi'nde toprakları inceleyen mikrobiyal ekolojist Noah Fierer, “Mikropların her zaman dayanıklı olduğu, her yerde yaşayabilecekleri varsayımı olmuştur. Alınan örnekler herhangi bir mikrobiyal yaşam barındırmıyor” dedi.

ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edilen çalışmada toprak örnekleri Ocak 2018'de Transantarktik dağlarının uzak bir bölümüne yapılan bir keşif gezisi sırasında toplandı.

Araştırmacılar, Transantarktik dağlarının en ücra köşelerinde bile canlı örneğinin olmaması durumunu düşünmeden çalışma yürüttüklerini belirtti. Toplanan örneklerde herhangi bir canlı belirtisine rastlanmadı.

Colorado Üniversitesi'nde toprakları inceleyen mikrobiyal ekolojist Noah Fierer, “Mikropların her zaman dayanıklı olduğu, her yerde yaşayabilecekleri varsayımı olmuştur. Alınan örnekler herhangi bir mikrobiyal yaşam barındırmıyorlar” diye konuştu.

Çalışmanın Mars yüzeyinde araştırma yapmaya benzer olduğunun altı çizildi. Mars yüzeyinde bol miktarda bulunan kostik ve reaktif tuzların olduğu bir bölgede yapılan çalışmanın ilerleyen yıllardaki araştırmalara öncülük edebileceği belirtildi.

"İnanamadık 204 örnek teste tabi tutuldu"
Toplanan örneklerdeki mikrobiyal DNA örneklerini tespit etmek amacıyla polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir yöntem kullanılırken 204 örneğin teste tabi tutulduğu bildirildi.

Soğuk bölgelerden alınan örneklerin tamamında çok sayıda DNA tespit ettiklerini belirten araştırmacılar, daha yüksek rakımlardan alınan örneklerin yüzde 20’sinde herhangi bir canlılık belirtisine rastlanmadığını aktardı.

ABD
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