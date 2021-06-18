Mustafa Cengiz'den FFP açıklaması: Galatasaray serbest kaldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin Finansal Fair Play konusunda serbest kaldığını açıkladı.

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Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, yarın yapılacak başkanlık seçimi öncesi son kez basın mensuplarının karşısına geçti. Yayına müjde vereceğini açıklayarak giriş yapan Cengiz, transfer konusunda UEFA ile yaptığı anlaşmanın sona erdiğini açıkladı.

Cengiz açıklamasında, "Müjdeli bir haber vermek istiyorum. Daha 1 yılımız olmasına rağmen FFP anlaşmamız sona erdi. Bugün itibariyle 1 yıl önceden serbest kalmış durumdayız...

-Bugün itibarıyla, bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar. UEFA'ya ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Yatağımdan kalktım camiam mutlu olsun diye...

-Benim gücüm Galatasaray camiası ve sizlerin varlığı. Kötü söz söyleyenler de oldu, herkes kendi destanını yazar. Camia bugünlerde çok gergin. Ben çok üzülüyorum. Bütün camiada huzur istiyorum. Bir kavga ve laf sokma, bu beni çok rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Kulüpten de açıklama geldi: Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması’na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA’nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması’nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

UEFA'nın Finansal Fair Play uygulaması kapsamında kulüplere getirdiği transfer sınırlamaları mevcut. Sarı-kırmızılılar da üç yıl önce bir anlaşmaya imza attı ve geçen üç sezon boyunca satılan oyuncuların değeri kadar transfer yapabildi. Bu süreçte daha çok kiralık futbolculara yönelen Galatasaray, anlaşması sona erdiği için artık prangalarından kurtuldu.