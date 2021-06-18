Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin aşısı tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsyle mücadele kapsamında aşılamada gelen son durumu paylaştı. Koca, aşılama 40 milyonuncu doza ulaşıldığını belirtip, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamayla ilgili son dakika flaş açıklamalar geldi. Bakan Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştığını duyurdu. İşte Koca'nın o paylaşımları...

- 40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.

- Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak... Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı...