BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin aşısı tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin aşısı tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsyle mücadele kapsamında aşılamada gelen son durumu paylaştı. Koca, aşılama 40 milyonuncu doza ulaşıldığını belirtip, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamayla ilgili son dakika flaş açıklamalar geldi. Bakan Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştığını duyurdu. İşte Koca'nın o paylaşımları...

- 40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.

- Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak... Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı...

ÖNCEKİ HABERLER
Haydi Türkiye aşıya! Çift doz BioNTech aşısı sperm sayısını artırıyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İspanya Başbakanı duyurdu: Ülkede zorunlu maske uygulaması kalkıyor
Ankara'da göçük faciası! Aynı inşaatta çalışan baba ile oğlunu ölüm ayırdı
"Umutsuz vaka" iddiası! İngiltere Başbakanı Johnson: Sağlık Bakanı'na güvenim tam
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu açıkladı! Yasakların biteceği maskelerin atılacağı tarih
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığından kan bağışı kampanyası
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 4. dalga uyarısı! Delta varyantı tepkisi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kosova’da Cuma namazını kıldırdı
Umut Bulut Eyüpspor'la sözleşme imzaladı
Yorumlar 2 yorum