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HABER /  SAĞLIK

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 4. dalga uyarısı! Delta varyantı tepkisi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 4. dalga uyarısı! Delta varyantı tepkisi

'Dördüncü dalga'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin 'Delta Varyantı'nın Türkiye'deki yayılım oranı olduğunu söyledi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk televizyonunda, 'dördüncü dalga'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

En önemli bilgi Delta Varyantı'nın yayılım oranı 

"Sonbahara kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamadan girerseniz dördüncü dalga kaçınılmaz" diyen Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin 'Delta Varyantı'nın Türkiye'deki yayılım oranı olduğunu söyledi.

'Sonunda kötü öderiz bunu'

Ceyhan'ın Delta Varyantı'na ilişkin açıklamaları şöyle:  

"Herkes, Sağlık Bakanlığı'ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgler bekliyor... Fakat, Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar? İki ay önce Sayın Bakan '5 tane Hindistan varyantı tespit ettik' dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok. Dördüncü dalga riskini belirleyen birinci faktör, delta varyantının sizdeki yaygınlık derecesi... 
Birden bire önlemler kaldırılır diye korkuyorum. Basında haberlerin 'her şey bitti' denilerek veriliyor. Sonunda kötü öderiz bunu." 

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