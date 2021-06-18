BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arnavutköy'de 5 kişilik gasp çetesi çökertildi

Arnavutköy'de 5 kişilik gasp çetesi çökertildi

Bir esnafı silahla tehdit edip, 200 bin lirasını şantajla gasbeden 5 şüpheli yakalandı. Olayda 2 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Abone ol

İstanbul Arnavutköy'de Ü.A. isimli esnaf, 10 Haziran Perşembe günü polise gitti.

Polise giderek, iş yerinde çalışan D.B. isimli kadının eşi S.N. ve akrabası olan M.Ö. ile iş yerine gelerek kendisinden tehditle 50 bin lira aldıklarını söyledi.

Şikayetçi oldu 

Ü.A., daha sonra da şüphelilerin kendisine Sarıyer'de ormanlık alana götürerek silah zoruyla 150 bin lira değerinde senet imzalattığını ve bu senet karşılığında notere giderek aracını S.D. isimli şüpheliye devrettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

6 adrese operasyon

Polis ekipleri bunun üzerine harekete geçti. 6 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

2 tutuklu
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden, D.B., S.A., ve S.D., serbest bırakılırken, M.Ö., ve S.N., tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'u kara bulutlar sardı! Merkeze doğru ilerliyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mete Yarar'dan Veyis Ateş ve 'villa' açıklaması! 'Ben öyle bir insan değilim'
İstanbul'da 'yer altı dünyasına girdi, aldattı' deyip eşini 18 kez bıçakladı: Cinler bana...
İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ'nün ciddi tahribatı vardı onu kapattık
Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl? Kocaelispor'dan açıklama
Temel Karamollaoğlu 'bu olmadı' dedi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu itirafı
Bolu'da cadde ortasında dehşet saçtı! Kanlar içinde yere yığıldı
Anadolu Efes'te Adrien Moerman sürprizi
'Morgda gördüm' deyip anlattı! Ankara'da 20 kez bıçaklayıp eşini öldürdü bakın ne ceza aldı
Yorumlar