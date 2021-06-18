BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  SPOR

Anadolu Efes'te Adrien Moerman sürprizi

Anadolu Efes'te Adrien Moerman sürprizi

Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'a veda eden Adrien Moerman, Anadolu Efes'te kaldı. Anadolu Efes, Fransız forvetin sözleşmesini yeniledi.

Abone ol

Bu sezon hem Euroleague'i hem de Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanarak müthiş bir yıl geçiren Anadolu Efes'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

İstanbul temsilcisinde Barcelona'ya imza atan Sertaç Şanlı'dan sonra Adrien Moerman da takımdan ayrılmıştı. Instagram hesabından bir açıklama yaparak lacivert-beyazlı kulübe ve İstanbul'a veda eden Fransız forvet, beklenmedik bir karara imza attı.

BeIN Sports'un haberine göre Moerman takımda kaldı. Anadolu Efes, oyuncunun sözleşmesini yeniledi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Morgda gördüm' deyip anlattı! Ankara'da 20 kez bıçaklayıp eşini öldürdü bakın ne ceza aldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mahir Ünal'dan SİHA'lara markette satılan drone benzetmesi yapan akademisyenlere tepki
Rusya'dan ABD'ye 'tek taraflı oyun olmayacak' mesajı
Gerçek gibi olmasını istedi! Fatih Terim paraya kıyıp heykel yaptırdı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında indirim başladı
Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Erdoğan açıklaması
Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
İstanbul'da çocukları hakkında gerçeği öğrenince şok oldu! Engelli kardeşlerini...
Bugün başladı! İstanbul'da elektrikli scooter'lı postacı dönemi
Yorumlar