Anadolu Efes'te Adrien Moerman sürprizi

Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'a veda eden Adrien Moerman, Anadolu Efes'te kaldı. Anadolu Efes, Fransız forvetin sözleşmesini yeniledi.

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Bu sezon hem Euroleague'i hem de Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanarak müthiş bir yıl geçiren Anadolu Efes'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

İstanbul temsilcisinde Barcelona'ya imza atan Sertaç Şanlı'dan sonra Adrien Moerman da takımdan ayrılmıştı. Instagram hesabından bir açıklama yaparak lacivert-beyazlı kulübe ve İstanbul'a veda eden Fransız forvet, beklenmedik bir karara imza attı.

BeIN Sports'un haberine göre Moerman takımda kaldı. Anadolu Efes, oyuncunun sözleşmesini yeniledi.