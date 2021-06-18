Orhan Pamuk'un mazereti var: Psikolojik olarak zor durumdayım

Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Pamuk'un gazetecilere sunduğu mazeret şaşırttı.

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Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, geçen çarşamba Cihangir'de görüntülendi. Yalnız başına alışverişten dönen Pamuk, basın mensuplarının röportaj isteğini ilginç bir mazeretle geri çevirdi. Mart ayında 'Veba Geceleri'ni kitapseverlerle buluşturan 69 yaşındaki yazar, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri “Sizinle şimdi konuşmayacağım, siz olayı magazinleştiriyorsunuz” diyerek geri çevirdi. Pamuk, gazetecilerin soruları karşısında, "Arkadaşlar psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam" ifadelerini kullandı.



Yıllar önce Orhan Pamuk ile aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre gündem olan ressam Karolin Fişekçi, geçtiğimi aylarda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Fişekçi, Pamuk'un o dönemlerde Hintli yazar Kiran Desai ile sevgiliyken kendisiyle de görüştüğünü söylemişti. Karolin Fişekçi, konuyla ilgili "Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mailleştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'ncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7’nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4’ncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp, resmi davetlere onunla gidiyordu." ifadelerini kullanmıştı.