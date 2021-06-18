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AK Parti'den açıklama geldi! 4.Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

AK Parti'den açıklama geldi! 4.Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu

4'üncü Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, "4'üncü yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu  "4. Yargı paketini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. 4. Yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun.İdarenin cevap süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz." dedi.

7 madde var, 4 kanun değişecek

Pakette 27 madde var, 4 kanun değişecek. Akbaşoğlu, ''4. Yargı Paketi ile kadına şiddette iradeye başvuru hızlı sonuçlanacak'' dedi.  AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılama hakkının güçlendirilmesi; hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yargı paketiyle vergi suçlarına pişmanlık indirimi, mağdura duruşma kağıdıyla birlikte iddianame gönderilmesi, adli kontrole 2 yıl sınırı gibi uygulamalar geliyor.

'Israrlı takip' ve 'cübbesiz duruşma' metinden çıkarıldı

4. Yargı Paketi'nin taslağında yer alan bazı maddeler ise, metinden çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni, "ısrarlı takip" düzenlemesi. "Israrlı takip" suçunun nitelikli suç kapsamına alınmasından vazgeçildi.

Düzenleme, pek çok kişiyi ithamlarla karşı karşıya bırakacağı ve husumete yol açacağı gerekçesiyle paketten çıkarıldı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ve pakete eklenmesi düşünülen "çocuk mahkemelerinde görev yapan hakim, savcı ve avukatların 'cübbesiz' olarak duruşmalara katılmasına" yönelik düzenleme de tekliften çıkarıldı.

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