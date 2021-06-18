Adana'da esrarengiz ölüm! Kapısı eşyalarla kapatılan odada korkunç manzara

ADANA'da yanan eve müdahaleye giden itfaiye ekipleri, yatak odası kapısının açılmaması için arkasına eşya konulduğunu belirledi. Kapıyı güçlükle açan ekipler, içeriye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Bir kişinin yanmış cesedi bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70265 Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet U.’nun (61) evinde bugün saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, yatak odasını saran yangını kapının kırılan camlarından tazyikli su sıkarak müdahale edip kısa sürede söndürdü. Ekipler kapıyı açıp soğutma çalışması yapmak istediğinde ise kapının arkasında eşya konulduğunu fark etti.

Kapıyı açmak için uğraşan ekipler kısa süre sonra açarak içeri girdi. Ekipler soğutma çalışması yaptıktan sonra yatak üzerinde bir kişinin yanmış cesedini buldu.

Yanan kişinin evde tek başına yaşayan Ahmet U. olduğu anlaşıldı. Yangının sebebinin detaylı rapordan sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. Polis kapının arkasında da eşyaların olmasından dolayı şahsın kendi kendini yakarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Ev sahibi ile tartışmış

Ayrıca şahsın dün akşam ev sahibi ile evden çıkıp çıkmama konusunda tartıştığı öne sürüldü. Ahmet U.'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.