Cemal Enginyurt'tan Kavcıoğlu'na dolar tepkisi! Ne kolaymış değil mi?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na faiz kararı sonrası sert tepki gösterek "Gazete köşesinden yazmak ne kolaymış değil mi? Dolar 8.70, umarım çözüm bulursun." dedi.

Abone ol

Dolar, birkaç gündür hızla yükselerek 8,73 TL seviyelerini test etti. Ardından bir miktar düştü ve şu sıralar 8,65 civarında hareket ediyor. Dolar kurunda son durum böyle iken Cemal Enginyurt, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Naci Ağbal'ın son toplantısında aldığı faiz kararının ardından Kavcıoğlu, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde sert tepki göstermiş ve ardından Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna atanmıştı. Enginyurt, Kavcıoğlu'na PKK toplantısı sonrası aldığı faiz kararı sonrası geçmişi hatırlatarak "Efendi? Yüksek faiz kötüydü,hatta faiz haramdı. Gazete köşesinden yazmak ne kolaymış değil mi? Dolar 8.70, umarım çözüm bulursun." dedi.

Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 19’da sabit tutma kararı aldı.

Ne oldu @sahapkavcioglu Efendi?

Yüksek faiz kötüydü,hatta faiz haramdı.

Gazete köşesinden yazmak ne kolaymış değil mi?

Dolar 8.70, umarım çözüm bulursun."