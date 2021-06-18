BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  POLİTİKA

Cemal Enginyurt'tan Kavcıoğlu'na dolar tepkisi! Ne kolaymış değil mi?

Cemal Enginyurt'tan Kavcıoğlu'na dolar tepkisi! Ne kolaymış değil mi?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na faiz kararı sonrası sert tepki gösterek "Gazete köşesinden yazmak ne kolaymış değil mi? Dolar 8.70, umarım çözüm bulursun." dedi.

Abone ol

Dolar, birkaç gündür hızla yükselerek 8,73 TL seviyelerini test etti. Ardından bir miktar düştü ve şu sıralar 8,65 civarında hareket ediyor. Dolar kurunda son durum böyle iken Cemal Enginyurt, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Naci Ağbal'ın son toplantısında aldığı faiz kararının ardından Kavcıoğlu, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde sert tepki göstermiş ve ardından Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna atanmıştı. Enginyurt, Kavcıoğlu'na PKK toplantısı sonrası aldığı faiz kararı sonrası geçmişi hatırlatarak "Efendi? Yüksek faiz kötüydü,hatta faiz haramdı. Gazete köşesinden yazmak ne kolaymış değil mi? Dolar 8.70, umarım çözüm bulursun." dedi.

Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 19’da sabit tutma kararı aldı.

Ne oldu @sahapkavcioglu Efendi?

Yüksek faiz kötüydü,hatta faiz haramdı.

Gazete köşesinden yazmak ne kolaymış değil mi?

Dolar 8.70, umarım çözüm bulursun."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yeni yapılandırmada borcu olan işletmelere büyük fırsat! 135 bin liranın 54 bini siliniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cezaevinde çatışma çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Ben elime keleşi alır, kapıda nöbet tutar, güvenliğinizi sağlarım
Gökhan Mete kimdir kaç yaşında eşi kim kiminle evli?
SADAT’tan HDP'li Hüda Kaya'nın olay iddiasına yanıt 10 yıldır belge sunamadılar
Biontech aşı sonrası kol ağrısı ve halsizlik aşının yan etkisi mi?
Mansur Yavaş 'Türkiye'de ilk olacak' deyip duyurdu: Bir ayıbı ortadan kaldıracağız
Bolu'da sahte bankacı 26 bin liralık alışveriş yaptı! 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı
Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı!
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin kapatılmasıyla ilgili ilk karar! Raportör 'kapatılsın' dedi
Yorumlar 14 yorum