Gökhan Mete kimdir kaç yaşında eşi kim kiminle evli?

13 yıldır arkadaş olan Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü 2017 yılında arkadaşlıklarını evliliğe götürmüştü. Çift geçtiğimiz gece Bodrum'da bir tartışma yaşadı. Alkollü olan Gökhan Mete, muhabirlere taşla saldırdı, küfür etti. Peki kimdir Gökhan Mete, kaç yaşında, hangi film ve dizilerde rol aldı?Abone ol
2017 yılında hayatlarını birleştiren iki ünlü oyuncu Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü çifti, dün akşam tatillerini geçirdikleri Bodrum Türkbükü’nde arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte oturan çiftin gecesi ise olaylı şekilde bitti. Gökhan Mete, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşına yumruk attı.
Ünlü oyuncu sonrasında ise olayı görüntüleyen muhabire saldırdı. Gökhan Mete, yakınları tarafından zorla sakinleştirildi. Magazin basının gündemindeki olay sonrası ‘Gökhan Mete kimdir’ sorusu internette en çok aratılan konulardan biri oldu. Peki, Gökhan Mete kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar…
Gökhan Mete, 1945 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı. Sanat hayatına 1963 yılında Bursa Halkevi tiyatro kolunda başlayan Gökhan Mete 1966'da Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda oynadı, 1974 yılında da Şehir Tiyatroları kadrosuna geçti. Bu kurumdan emekli olan sanatçı aynı zamanda bir sinema ve dizi film oyuncusudur.
Ünlü oyuncu 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşe Kökçü ile evlendi.
Rol aldığı film ve diziler hangisi:
Tiyatrolar:
Aile Şerefi
Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Ağrı Dağı Efsanesi
Dizi ve Filmler:
Benim Adım Melek - 2019
Huzur Sokağı - 2012
Karadağlar - 2010
Elveda Rumeli - 2007
Ahh İstanbul - 2006
Unutulmayanlar - 2006
Gülizar - 2004
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Emanet - 2002
Abdülhamit Düşerken - 2002
Oyun - 2001
Hesabım Bitmedi - 2000
Mazlum - 2000
Hayatım Roman - 2000
Barbunya Nuri - 2000
Hain Geceler - 1998
Kaçıklık Diploması - 1998
İlişkiler - 1997
Kara Melek - 1996
Çılgın Bediş - 1996
Ver Elini Kayınço - 1995
Babam Askerde - 1994
Doktora Bak Doktora - 1994
Dam Üstünde Saksağan - 1994
Yaz Evi - 1993
Geçmişe Açılan Pencere - 1991
Yalnızlar- 1990
Koltuk Belası - 1990
Kaldırım Serçesi - 1989
Şöhret Tutkusu - 1989
Hünkarın Bir Günü - 1989
Hayat Acıları - 1989
Fotoğraflar - 1989
Zengin Mutfağı - 1988
Uğurlugiller - 1987/1991 Yazı İşleri Müdürü Arslan Bey
Efendi
72. Koğuş - 1987
Su da Yanar - 1987
Ateşböceği- 1987
Kara Sevdalı Bulut - 1987
Ateşten Günler - 1987
Belene - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Ziyaret - 1987
Asılacak Kadın - 1986
Alev Gibi - 1986
Güneşe Köprü - 1986
Duvardaki Kan - 1986
Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986
Şalvar Davası - 1983
Aile Kadını - 1983
Kılıbık - 1983
Talihli Amele - 1980
Adak - 1979
Yorgun Savaşçı - 1979
Neşeli Günler - 1978