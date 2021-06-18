Gökhan Mete kimdir kaç yaşında eşi kim kiminle evli?

13 yıldır arkadaş olan Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü 2017 yılında arkadaşlıklarını evliliğe götürmüştü. Çift geçtiğimiz gece Bodrum'da bir tartışma yaşadı. Alkollü olan Gökhan Mete, muhabirlere taşla saldırdı, küfür etti. Peki kimdir Gökhan Mete, kaç yaşında, hangi film ve dizilerde rol aldı?

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2017 yılında hayatlarını birleştiren iki ünlü oyuncu Gökhan Mete ve Ayşe Kökçü çifti, dün akşam tatillerini geçirdikleri Bodrum Türkbükü’nde arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte oturan çiftin gecesi ise olaylı şekilde bitti. Gökhan Mete, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşına yumruk attı.

Ünlü oyuncu sonrasında ise olayı görüntüleyen muhabire saldırdı. Gökhan Mete, yakınları tarafından zorla sakinleştirildi. Magazin basının gündemindeki olay sonrası ‘Gökhan Mete kimdir’ sorusu internette en çok aratılan konulardan biri oldu. Peki, Gökhan Mete kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar…

Gökhan Mete, 1945 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı. Sanat hayatına 1963 yılında Bursa Halkevi tiyatro kolunda başlayan Gökhan Mete 1966'da Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda oynadı, 1974 yılında da Şehir Tiyatroları kadrosuna geçti. Bu kurumdan emekli olan sanatçı aynı zamanda bir sinema ve dizi film oyuncusudur.

Ünlü oyuncu 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşe Kökçü ile evlendi.

Rol aldığı film ve diziler hangisi:

Tiyatrolar:

Aile Şerefi

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Ağrı Dağı Efsanesi

Dizi ve Filmler:

Benim Adım Melek - 2019

Huzur Sokağı - 2012

Karadağlar - 2010

Elveda Rumeli - 2007

Ahh İstanbul - 2006

Unutulmayanlar - 2006

Gülizar - 2004

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Emanet - 2002

Abdülhamit Düşerken - 2002

Oyun - 2001

Hesabım Bitmedi - 2000

Mazlum - 2000

Hayatım Roman - 2000

Barbunya Nuri - 2000

Hain Geceler - 1998

Kaçıklık Diploması - 1998

İlişkiler - 1997

Kara Melek - 1996

Çılgın Bediş - 1996

Ver Elini Kayınço - 1995

Babam Askerde - 1994

Doktora Bak Doktora - 1994

Dam Üstünde Saksağan - 1994

Yaz Evi - 1993

Geçmişe Açılan Pencere - 1991

Yalnızlar- 1990

Koltuk Belası - 1990

Kaldırım Serçesi - 1989

Şöhret Tutkusu - 1989

Hünkarın Bir Günü - 1989

Hayat Acıları - 1989

Fotoğraflar - 1989

Zengin Mutfağı - 1988

Uğurlugiller - 1987/1991 Yazı İşleri Müdürü Arslan Bey

Efendi

72. Koğuş - 1987

Su da Yanar - 1987

Ateşböceği- 1987

Kara Sevdalı Bulut - 1987

Ateşten Günler - 1987

Belene - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Ziyaret - 1987

Asılacak Kadın - 1986

Alev Gibi - 1986

Güneşe Köprü - 1986

Duvardaki Kan - 1986

Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986

Şalvar Davası - 1983

Aile Kadını - 1983

Kılıbık - 1983

Talihli Amele - 1980

Adak - 1979

Yorgun Savaşçı - 1979

Neşeli Günler - 1978