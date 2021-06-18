BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  DÜNYA

Cezaevinde çatışma çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cezaevinde çatışma çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

HONDURAS'ta yüksek güvenlikli bir hapishanede iki çete üyeleri arasında çıkan çatışmada en az 5 mahkum hayatını kaybetti, 39 mahkum ve gardiyan yaralandı.

Abone ol

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'nın doğusundaki Moroceli'de bulunan La Tolva Hapishanesinde çeteler arasında çatışma çıktı. Çeşitli mühimmat ve en az 1 el bombasının kullanıldığı 3 saatlik çatışma, "Barrio 18" adlı çete üyelerinin rakip "Mara Salvatrucha 13" üyelerinin bulunduğu bölüme girmesiyle başladı. Adli makamlar çıkan çatışma sonucu 5 mahkumun hayatını kaybettiğini, 39 mahkum ve gardiyanın yaralandığını bildirdi.

Savcı Sara Gomez yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaralılardan 13'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti. Yetkililere göre söz konusu hapishanede bin 500'den fazla mahkum bulunuyor. Honduras'ta organize suç çeteleri arasında sık sık şiddet olayları yaşanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Ben elime keleşi alır, kapıda nöbet tutar, güvenliğinizi sağlarım
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Van merkezli kamu dolandırıcılığı operasyonu: 31 gözaltı
SADAT’tan HDP'li Hüda Kaya'nın olay iddiasına yanıt 10 yıldır belge sunamadılar
AVM’ler aşılamaya yer tahsisi için kolları sıvadı! "Bütün il sağlık müdürlükleriyle irtibattayız"
Mansur Yavaş 'Türkiye'de ilk olacak' deyip duyurdu: Bir ayıbı ortadan kaldıracağız
Bolu'da sahte bankacı 26 bin liralık alışveriş yaptı! 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı
Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı!
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin kapatılmasıyla ilgili ilk karar! Raportör 'kapatılsın' dedi
18 Haziran altın fiyatları! Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
Yorumlar