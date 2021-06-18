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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Ben elime keleşi alır, kapıda nöbet tutar, güvenliğinizi sağlarım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Ben elime keleşi alır, kapıda nöbet tutar, güvenliğinizi sağlarım

Sabah yazarı Yavuz Donat, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yatırımcılara garanti verdiğini yazdı. "'Güvenlik sorunu' nedeniyle Ağrı'ya gelmek istemeyen yatırımcıya Savcı Sayan, "garanti" veriyor" diyen Donat, Sayan'ın "Yeter ki siz yatırım yapın... Ben elime Keleşi (Kalaşnikof) alır, kapıda nöbet tutar, güvenliğinizi sağlarım." dediğini aktardı.

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Sabah yazarı Yavuz Donat, Ağrı'nın AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan'la ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. 'Yatırımcıların' Ağrı'ya 'güvenlik sorunu' nedeniyle gitmek istemediğini yazan Donat, Sayan'ın "Yeter ki siz yatırım yapın... Ben elime Keleşi (Kalaşnikof) alır, kapıda nöbet tutar, güvenliğinizi sağlarım" dediğini aktardı.

Yavuz Donat'ın "Nerede kalmıştık?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Savcı Sayan... Ağrı'nın AK Partili Belediye Başkanı.
Bu coğrafyada "karşılığı" var.
İşsizlik... En önemli sorun.
Savcı Sayan, "yatırımcı" getiriyor... Ağrı'da... Tekstil fabrikaları kuruluyor.
"Güvenlik sorunu" nedeniyle Ağrı'ya gelmek istemeyen yatırımcıya Savcı Sayan, "garanti" veriyor:
- Yeter ki siz yatırım yapın... Ben elime Keleşi (Kalaşnikof) alır, kapıda nöbet tutar, güvenliğinizi sağlarım.

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