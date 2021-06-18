Yeni yapılandırmada borcu olan işletmelere büyük fırsat! 135 bin liranın 54 bini siliniyor
Pandemi nedeniyle zor durumda kalan işletmelere nefes aldıracak yapılandırmada dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. Mirasçılar, kefiller ve şirket ortaklarının da yararlanacağı yapılandırma, stopaj vergi beyannamesini zamanında vermeyenin 135 bin liralık borcunun 54 bin lirası silinecek. İşte tüm ayrıntılar...
Milyonlarca vatandaşa ve işletmeye nefes aldıran yapılandırmadan mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler de yararlanabilecek. Bu kapsamda devlete olan borçlarda sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak yasa hükümlerinden faydalanabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre ödeme süresi henüz geçmeyen alacaklar, uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılan ve süresi geçmeyen borçlar da yapılandırılabilecek.
18 taksitte ödeme fırsatı
Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için yasadan yararlanma talebinde bulunanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak. Borçlular, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem, türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunması gerekiyor.
Daha önceki yapılandırma kapsamında ödemeye devam eden de borcunu tekrar 18 taksitte yapılandırabilecek.
135 bin TL'lik borç bakın nerelere iniyor
Ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar, uzlaşma sağlanan ödeme süresi geçmeyen borçlar için de yasa hükümlerinden yararlanılabilecek. Örneğin; Şubat 2020'de verilmesi gereken stopaj vergisi beyannamesi süresinde verilmeyip inceleme başlatılıp, bunun sonucunda 92 bin lira stopaj vergisi tarh edilerek bir kat vergi ziyaı cezası ile 2 bin 300 lira özel usulsüzlük cezası kesildiyse, bu durumdaki mükellefin Mayıs 2021 itibarıyla ödeyeceği tutar 135 bin 220 lirayı buluyor.