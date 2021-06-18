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Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

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ABD'li pivot Devin Booker'ın transferinin ardından sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

26 yaşındaki oyuncu Bahçeşehir Koleji formasıyla geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 10.7 sayı, 1.6 ribaund, 2.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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