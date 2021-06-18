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Tecavüzü taşa yazarak ihbar etmişti! Küçük kız ve ailesine koruma kararı verildi

Tecavüzü taşa yazarak ihbar etmişti! Küçük kız ve ailesine koruma kararı verildi

ANTALYA'da komşusu tarafından uğradığı tecavüzü taşa yazarak anlatan 12 yaşındaki kız çocuğu ile annesi ve erkek kardeşi hakkında koruma kararı verildi. Tutuklanan 'komşu'nun fotoğrafına ilk kez ulaşılırken ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

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Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, taşa "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis küçük kıza cinsel saldırıda bulunan komşuları Hüseyin E'yi Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlık harekete geçti
Gelişmelerin ardından Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Antalya'da A.K.'nin ailesine ulaştı. Uzmanlar A.K.'nin yıllardır uğrağı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı. Ayrıca A.K.'nin anne ve babasının ayrı olduğu, A.K.'nin 14 yaşında bir ağabeyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan Hüseyin E.'nin yıllardır komşusu olduğunu belirten annenin, olayın ardından şoka girdiği kaydedildi. Bakanlık A.K. ile birlikte ağabeyi ve annenin de koruma altında olduğunu bildirdi.

Fotoğrafına ilk kez ulaşıldı
12 yaşındaki kız çocuğu A.K.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla Adana'da yakalanarak tutuklanan 59 yaşındaki Hüseyin E.'nin fotoğrafına ulaşıldı. Zanlının ifadesinde ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Fotoğrafın kaynağı: Sabah

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