Küçük kızı için azmetti! Edirne'de 9 ayda 71 kilo veren adam: Çorbayı süzerek içtim

Keşan ilçesinde serbest muhasebeci ve mali müşavir olan Gürkan Sezgin, düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 165 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşayan ve kızı İlkim Deniz ile dışarıda vakit geçirmekte zorlanan Sezgin, geçen yıl Ekim ayında İstanbul'daki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu.