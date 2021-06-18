Küçük kızı için azmetti! Edirne'de 9 ayda 71 kilo veren adam: Çorbayı süzerek içtim
EDİRNE'de obeziteyle mücadele eden Gürkan Sezgin (40), kızı İlkim Deniz (5) ile daha fazla sosyalleşebilmek amacıyla 9 ayda 71 kilo verdi. 161 kilodan 91 kiloya inen Sezgin'in değişimi şaşkına çevirdi.
Keşan ilçesinde serbest muhasebeci ve mali müşavir olan Gürkan Sezgin, düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 165 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşayan ve kızı İlkim Deniz ile dışarıda vakit geçirmekte zorlanan Sezgin, geçen yıl Ekim ayında İstanbul'daki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu.
Ameliyat sonrası spor yapıp düzenli beslenen ve aracına binmeyi bırakıp işe bisikletle gidip gelen Sezgin, 9 ayda 71 kilo verdi.
"Çıkış noktam kızım"
Gürkan Sezgin, kızı İlkim Deniz ile dışarıda rahat vakit geçiremediği için bu kararı verdiğini belirterek, şöyle dedi: Çıkış noktam, kızımla çok fazla sağlıklı vakit geçirememek oldu. Yazlıkta kızımı tramboline götürüyordum. Yazlığımızla, trambolin arasında 100 metrelik bir mesafe vardı.
"Ama ben bu 100 metreyi yürüdüğümde ve kızım trambolinde vakit geçirdiği sırada onu beklerken dizlerim uyuşuyordu. Ben de götürmek istemiyordum."