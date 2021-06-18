Karne notu ortalaması nasıl hesaplanır 2021 takdir-teşekkür ortalaması

Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün digital karnelerini alacak. 2. dönem karneleri MEB e okul VBS üzerinden erişime açıldı. İlkokul, ortaokul ve lise 2. dönem karne görüntüleme ekranından teşekkür, takdir belgeleri de alınacak. Karnesini basılı almak isteyen öğrenciler okul müdürlüklerinden karnelerini alacak.

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dönem sonu yaklaşırken takdir, teşekkür belgesi hesaplamayı araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı karne dönemine ilişkin açıklama yapmıştı. Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? İşte E-Okul VBS giriş ekranı ve MEB takdir, teşekkür belgesi sistemi

Sene sonunda karne not ortalamalarına göre Takdir Belgesi mi Teşekkür Belgesi mi alacağını merak eden öğrenciler Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takdir teşekkür yönetmeliği ile merak edilen soruları yanıtlandırdı.

Takdir Teşekkür belgesi alma: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre sene sonu karne not ortalaması 70,00 – 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi ile 85,00 ve daha üstü bir puana sahip olan öğrenciler ise takdir belgesi ile ödüllendirilir.

Karne not ortalaması nasıl hesaplanır: Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.