Mübariz Gurbanoğlu: 'Benim malıma çöküldü, marinayı geri istiyorum'

Sedat Peker'in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı "çökmekle" suçladığı Bodrum’daki lüks Yalıkavak Marina’nın eski sahibi Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Bodrum Yalıkavak Marina’ya (Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları) 2014 yılında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın şube müdürü olarak atandığı ortaya çıkmış, Mansimov’un geçen sene ‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla tutuklanması sonrası Marina’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Mehmet Ağar’ın oturması tartışma yaratmıştı.

'Biz olmasak buraya mafya çöker'

Tahliye edilen Gurbanoğlu'nun eski sahibi olduğu marina ile ilgili eleştirilere yanıt veren Ağar, "Biz olmasak buraya mafya çöker" savunmasını yapmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu sözlere tepki göstererek Ağar’a istifa çağrısı yapmıştı. Soylu’nun açıklamasının ardından görevden alındığı belirtilen Ağar ise sağlık sorunlarını bahane ederek görevi ‘bıraktığını’ iddia etmişti. Tolga Ağar da marina yönetiminden ayrılmıştı.

Gurbanoğlu açtığı davayı kaybetmişti yeniden açıyor

Sözcü gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz, Mübariz Gurbanoğlu’nun Yalıkavak Marina’nın hileli şekilde elinden alındığı iddiasıyla İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı davayı kaybettiğini, ancak Gurbanov'un karara itiraz edeceğini belirtti.

"Marinayı geri istiyorum"

Saymaz Gurbanoğlu'nun ağzından şunları aktardı: "Bu kararı kabul etmiyorum. Bilirkişi atanmadı. İki şahit dinlenmedi. İfadelerin hepsi yalan. Sözleşmede 220 milyon dolar yazıyor. Finansal hilelerle 31 milyon dolara indirdiler. İstinaf ve Yargıtay aşamaları var. Bu davayı kazanacağız. Benim malıma çöküldü. Marinayı geri istiyorum."