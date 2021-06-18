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HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

 İZMİR'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürüp etrafı ateşe vermeye kalkışan Onur Gencer tutuklandı.

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HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

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