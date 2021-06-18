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Euro 2020'de Türkiye-İsviçre maçının hakemi belli oldu

Euro 2020'de Türkiye-İsviçre maçının hakemi belli oldu

EURO 2020 A Grubu üçüncü maçı olan İsviçre-Türkiye karşılaşmasında Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

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A Milli Futbol Takımı'nın, İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu üçüncü maçının hakemi belli oldu.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.

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