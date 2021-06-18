TL, Fed sonrasında iki ayın en kötü haftasına hazırlanıyor

Amerikan Merkez Bankası Fed'in şahin faiz öngörüleri, gelişmekte olan ülke para birimlerinde yeni bir baskı unsuru oldu. Piyasada oluşan algıdan Türk Lirası da olumsuz etkilendi.

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Dolar/TL , Fed’in değişen enflasyon beklentileri ve TCMB’nin faiz kararı sonrası haftayı 2 ayın en kötü performansıyla kapatmaya doğru ilerliyor.

Fed’in yayımladığı tahminlerde 2023 yılında iki adet faiz artırımı yapılması planlanırken önümüzdeki üç yıl için enflasyon beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Böyle bir faiz artırımı takvimi ise sürecin piyasadaki bir çok aktörün beklediğinden daha erken başlayacağına işaret ediyor.

Faizleri sabit tutan TCMB ise karar metninde sıkı duruş vurgusu yaptı. Metinde konuyla ilgili olarak "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." ifadeleri yer aldı.

Bu hafta dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi Macar forinti olurken Türk lirası en fazla değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Türk lirası geçen hafta dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olmuştu.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 387 baz puan civarında bulunurken 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 18,40 seviyesinde seyrediyor.

Fed 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngördü

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed yetkilileri faizi sabit tuttu ancak 2023'ün sonuna kadar iki artış beklediklerinin sinyalini verdi ve ekonomi toparlanırken yükseliş tarihini öne çekti ve İstihdam ve enflasyonda önemli ilerleme kaydedilene kadar aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarına devam etme sözü verdi.