Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl? Kocaelispor'dan açıklama

Uzun süreli Covid-19 tedavisi gören teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kulübü Kocaelispor'dan yapılan açıklamada Akçay'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği genel durumunun iyi olduğu belirtildi.Abone ol
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.
Kocaelispor'dan yapılan açıklama, "Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Şampiyonluk maçına solunum cihazıyla çıkmıştı
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, zafer sonrası yedek kulübesinde bulunan solunum cihazından oksijen desteği almıştı.
Basın toplantısına katılamamıştı
Uzun süreli yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından Sakaryaspor maçında takımın başında yer alan Mustafa Reşit Akçay, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmamıştı.