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Temel Karamollaoğlu 'bu olmadı' dedi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu itirafı

Temel Karamollaoğlu 'bu olmadı' dedi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu itirafı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a atıfta bulunarak “Bu arkadaşların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünürdüm. Bu olmadı” dedi.

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AK Parti'de siyaset basamaklarını hızla yükselen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın dümen kırarak ayrı parti kurmaları beraberinde birçok tartışma getirdi.

AK Parti'den koparacağı seçmen kitlesi nedeniyle bu ikiliye Millet İttifakı'ndan övgüler hiç eksik olmadı. Davutoğlu ve Babacan ile ilgili dikkat çeken bir yorum Karamollaoğlu'ndan geldi. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, "Davutoğlu ve Babacan gibi uzun yıllar etkisi olduğu bilinen kişileri ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ü bütün olarak ele aldığınız zaman bu isimlerin AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti tabanında en az yüzde 20-30 çözülme sağlayacağını düşünürdüm, bu olmadı" ifadelerini kullandı.

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